Tekirdağ'da silah ve mermi ele geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah, bıçak ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Karlı Mahallesinde Z.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 90 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Şahsa 12 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.

Çerkezköy'de S.A. isimli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet biber gazı, 1 adet Tabanca temizleme kiti ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ