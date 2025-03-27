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Tekirdağ'da Scooter Patlaması Karavan Atölyesini Ateşe Verdi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir karavan atölyesinde çıkan yangın, benzinli scooterin motorunun patlaması sonucu başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve içeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Tekirdağ'da scooter patladı, karavan atölyesi alevlere teslim oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 100. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki bir karavan üretim işletmesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İddiaya göre, işletmede bulunan benzinli scooterin motorunun patlaması sonucu başlayan yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Alevler nedeniyle işletmenin camları patlarken, içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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