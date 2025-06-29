Tekirdağ'da Karaya Oturan Yük Gemisi Yeniden Yüzdürüldü

Tekirdağ'da Karaya Oturan Yük Gemisi Yeniden Yüzdürüldü
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bandıralı 'Angy R' yük gemisi, yapılan yoğun kurtarma çalışmaları sonrası yeniden yüzdürüldü. 22 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4 gün önce karaya oturan Bahama bandıralı yük gemisi, yoğun çabaların ardından yeniden yüzdürülerek kurtarıldı.

Romanya'dan Cezayir'e kuru yük taşıyan 186 metre uzunluğundaki "Angy R" isimli Bahama bandıralı gemi, 25 Haziran sabahı Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. İlk belirlemelere göre, geminin kaptanının uyuyakalması nedeniyle gemi rotadan çıkarak sığ sularda karaya oturdu. Olay sonrası gemideki 22 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilirken, bölgede çevre kirliliği oluşmadığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmalarında; su altı taramaları, balçık temizliği ve römorkör desteğiyle çok yönlü müdahale gerçekleştirildi. Gemiyi işleten firmanın yasal olarak tanınan 72 saatlik kurtarma süresi içerisinde başarılı olamaması üzerine resmi makamlar devreye girdi.

Dördüncü günün sonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlerin yoğun çabaları sonucu çekilerek yeniden yüzdürülen gemi, açık denize alındı. Tekirdağ Liman Başkanlığınca gemiye dair idari soruşturmanın sürdüğü, olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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