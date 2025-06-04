Tekirdağ'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonları: İki İki İlçede Ele Geçirilenler

Tekirdağ'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonları: İki İki İlçede Ele Geçirilenler
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Tekirdağ'da jandarma, Kapaklı, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından üç farklı ilçede düzenlenen operasyonlarda kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kapaklı, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde B.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 37 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, 3 litre anason kiti, 178 adet alkol kiti ve 2 kutu şarap mayası ele geçirildi. Olayla ilgili işlem başlatıldı.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 505 litre etil alkol ele geçirildi. Söz konusu olay da 5607 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirildi.

Öte yandan, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Ö.K. ve M.K.'ya ait işletmelere düzenlenen baskınlarda, 85 bin 800 adet makaron, 29 bin 700 kilogram tütün ve 2 bin gram nargile tütünü ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında ise 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonlara ilişkin soruşturmaların sürdüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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