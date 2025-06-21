Tekirdağ'da Gıda Deposunda Büyük Yangın

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir gıda deposunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İçerisinde dondurma, cips ve kola gibi ürünlerin bulunduğu depoda yangın kısa sürede yayılarak büyük hasara yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Gıda deposunda büyük yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir gıda deposunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Olay, Ulaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait gıda deposunda meydana geldi. İçerisinde istiflenmiş halde dondurma, cips ve kola gibi ürünlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah erken saatlerde fark edilen yangın kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı depoda bulunan gıda ürünleri ve paletler tamamen yanarak küle döndü. Yangın nedeniyle depoda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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