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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ikamette fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi ve iki kişiyi gözaltına aldı.