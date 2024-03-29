Tekirdağ'da 44 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 44 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suç unsurlarına geçit verilmiyor. Ekiplerce il genelinde başta asayiş suçları olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 104 şahıs yakalandı.

Gerekli işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 44 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ