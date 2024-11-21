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Tekirdağ'da 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonda, Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde bir işletmede ve A.İ. adlı şahsın aracında toplam 3 bin 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon TL olarak belirlenen tütünlerden sorumlu olduğu tespit edilen şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Çerkezköy Veliköy Mahallesi'ndeki bir işletmede ve A.İ. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 3 bin 260 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucunda, işletme sahibinin H.Ö. ve aracın sürücüsü A.İ. adlı şahısları tespit ederek, arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, söz konusu işletmede ve araçta kaçak tütün bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen 3 bin 260 kilogram nargile tütününün piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu kaydedildi.

Şüpheli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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