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AVM'de korkunç patlama: 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Tayvan'ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Tayvan'ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli patlama meydana geldi.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

AVM'de korkunç patlama: 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

RESTORANDA GAZ KAÇAĞI İDDİASI

Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu. Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVM'de korkunç patlama: 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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Denetlenmemişmi önceden

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