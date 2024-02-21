Tavşanlı'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Tavşanlı Emet Yolu 14. Kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Emet'e seyir halinde olan Ahmet F. (48) idaresindeki 43 SP 650 plakalı ambulans ile aynı istikamete gitmekte olan Ahmet A. (77) yönetimindeki 43 U 65 49 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet A. yaralandı.Yaralı sürücü ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA