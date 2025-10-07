TARİŞ Pamuk Birliği’nde Avans İddiaları ve Soruşturma

TARİŞ Pamuk Birliği'nde 57 milyon lira avans ödemesi yapıldığı iddia edilen Orçun Olgaç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede birlik yöneticilerinden bazı isimlerin kendisinden nakit para aldığını, baskı yoluyla senet imzalatıldığını öne sürdü.

2023 yılında yalnızca 5 milyon lira sermayeyle kurulan Olgaç Tarım Ürünleri'ne TARİŞ Pamuk Birliği tarafından toplam 57 milyon TL avans ödendiği iddiaları gündeme gelmişti. Şirketin kısa sürede iflas etmesi üzerine konu yargıya taşındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başvurunun ardından olayı incelemek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü muhakkik olarak atadığı ifade edildi. Orçun Olgaç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu 3 Ekim tarihli dilekçesinde en dikkat çekici iddia, elden nakit para teslim edildiği oldu. Olgaç, banka şubelerinden çekilen yaklaşık 25 milyon liranın 20 milyonluk kısmını TARİŞ Pamuk Birliği üst düzey bürokratının şahsen gelip elden aldığını öne sürdü. Dilekçede, "Paralar yüksek meblağlarda olduğu için banka şubesi birkaç gün içinde hazırlıyor, bürokrat o gün işletmeye gelerek nakit olarak alıyordu" ifadeleri yer aldı.

Şikayet dilekçesinde baskı yoluyla senet imzalatıldığı, bu belgelerle icra takibi başlatıldığı, ayrıca işletmenin deposundaki yaklaşık 500 bin kilo pamuk çekirdeğine hiçbir yasal süreç işletilmeden el konulduğu iddiaları da yer aldı. TARİŞ Pamuk Birliği Başkanı Faruk Aydın'ın bugüne kadar soruşturmayla ilgili hiçbir açıklama yapmaması ise tepki gördü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın banka dekontları, WhatsApp yazışmaları ve HTS kayıtlarını incelemeye aldığı öğrdenildi. Söz konusu TARİŞ yönetici ve bürokratları hakkında "zimmet" suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR