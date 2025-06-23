Tanınmış İş Adamı Murat Ustalı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tanınmış İş Adamı Murat Ustalı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tanınan iş adamı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti. Eşi Naz Ustalı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, tanınan iş adamı Murat Ustalı hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece yarısı meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Ayvalık'ın tanınmış iş adamı ve siyasetçisi Murat Ustalı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kabul etti. Eşi Naz Ustalı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 01.25 sıralarında Cunda - Ayvalık yolu üzerindeki Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. 10 US 128 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir marketin duvarına, ardından da bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Murat Ustalı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Murat Ustalı'nın eşi Naz Ustalı ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası cenaze Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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