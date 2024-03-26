Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.

Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Huzur Uygulaması" yapıldı. Trafik, Beyoğlu Güvenlik Şube, Asayiş ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı denetimde sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların GBT'sine bakıldı. Denetimlerin sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL