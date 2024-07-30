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Taksim'deki Esnaflar Elektrik Sorununa Çözüm İstiyor

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İstanbul Taksim'de dükkanlara aralıklarla elektrik verilmesi nedeniyle esnaflar jeneratörlerle aydınlatma yapmak zorunda kalıyor. BEDAŞ'ın yetersiz çalışmaları nedeniyle elektrik sıkıntısının devam ettiği belirtiliyor.

İstanbul Taksim'de yaklaşık 1 aydır dükkanlarına aralıklarla elektrik verildiğini söyleyen esnaf, dükkanlarını jeneratörler yardımıyla aydınlattıklarını, BEDAŞ'ın çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek bir an önce sıkıntının giderilmesini istedi.

İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan bazı büfelere 1 aydır aralıklarla elektrik veriliyor. Esnaf jeneratörlerle elektrik ihtiyacını sağlarken BEDAŞ ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı çalışmanın ardından dükkanlardaki elektrik sıkıntısının devam ettiği öğrenildi. Çok zor durumda olduklarını söyleyen esnaflar, yetkililere seslenerek arızanın giderilmesini talep etti.

Yetkililere seslenen Taksim esnafı Yusuf Atalay, "Bir aydan beri Taksim Meydanı'nda çok sıkıntı çekiyoruz. Her gün elektriğimiz kesilmiş oluyor. Saatlerimiz yandı. Makinalarımız yanıyor, bizim hayatımız elektriğe bağlı. 30'a yakın makinamız var elektrikle çalışıyor. Bir makine bozulunca, yerine yenisini almak ve hemen tamirci çağırmak çok zor. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bizi duyun. Taksim Meydanı'ndaki esnaflar olarak çok zor durumdayız, sezondayız. Belki yüklenmeden dolayı birçok arıza oluyordur ama lütfen buraya BEDAŞ özellikle bilgili insanlar göndersin ve bu sorunu çözsün" dedi.

Tüm hasılatlarının mazot parasına gittiğini söyleyen Taksim Esnafı Ferhat Ateş ise, "Taksim Meydanı'nda elektrik problemi var. Elektrikler durmadan gelip gidiyor. Onun için şu an bütün dükkanların elektrik saatleri patladı. Şu an jeneratör çalışıyor, bütün hasılat mazot parasına gidiyor. Bir an evvel yetkililerin bu elektrik olayına el atması gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Taksim 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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