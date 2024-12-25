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Taksiciden 'Ben boksörüm' Demesine Neden Olan Yol Verme Kavgası Hakkında Açıklama

Taksiciden 'Ben boksörüm' Demesine Neden Olan Yol Verme Kavgası Hakkında Açıklama
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İstanbul Avcılar'da trafikte meydana gelen yol verme tartışmasını anlatan taksi şoförü, 'Kavga etmek istemediğim için o anda boksörüm dedim' diyerek olayın detaylarını paylaştı. Taksici, kavga etmeye niyeti olmadığını ve boksör de olmadığını belirtti.

Yol verme kavgasına "Ben boksörüm" diyen taksici konuştu

-"Benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim"

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da trafikte yaşanan bir tartışmada, boks müsabakalarını aratmayan görüntüler ortaya çıkmıştı. Ben boksörüm diyerek kavgayı engellemeye çalışan taksi sürücüsü yaşanan o anları anlattı. Taksici, "Videoyu izlence zaten kendimden utandım. O anda olay öyle gerçekleşti, yoksa benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim" dedi.

Karayolu Avcılar mevkiinde dün trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan bir tartışmada, araçtan inen sürücüler boks müsabakalarını aratmayan görüntülere imza atmıştı. Taksi şoförünün, "Ben boksörüm" diyerek gardını kaldırdığı ve diğer sürücünün de eşlik ettiği olayda ise taraflar kavga etmeden ayrışmıştı. Yaşanan olayın ardından "Kavga etmek istemediğim için boksörüm" diyen taksi şoförü ise yaşanan olayı anlattı.

"Kavga etmek istemediğim için o anda 'boksörüm' dedim"

Olay anlarını anlatan taksici, "Keşke olmasaydı dediğimiz bir olaydı ama maalesef trafikte yaşanabiliyor. Abi ile herhangi bir sorunumuz yoktu zaten. Kavga etmek istemediğim için o anda 'boksörüm' dedim. Belki şuan karşılaşsak birbirimize sarılır, barışırız. Tüm halkımızdan özür diliyorum bu yaşananlardan ötürü. Kavgayla, gürültüyle işimiz yok bizim, keşke hakaretlerde olmasaydı" dedi.

"Ben boksör de değilim"

Kendisini sosyal medyada görünce şaşırdığını gören taksici, " Akrabalar aradı beni, bende şaşırdım gerçekten. Videoyu izlence zaten kendimden utandım. O anda olay öyle gerçekleşti, yoksa benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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