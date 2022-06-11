Takip mesafesini korumayan motosiklet, kazaya böyle karıştı - Haberler

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Takip mesafesini korumayan motosiklet, kazaya böyle karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Takip mesafesini korumayan motosiklet, kazaya böyle karıştı Antalya'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kaza yaptı.

Takip mesafesini korumayan motosiklet, kazaya böyle karıştı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kaza yaptı. Takip mesafesini korumayan bir başka motosiklette kazaya karıştı.

Kaza, Alanya ilçesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere sürücüsü öğrenilemeyen 07 AUR 730 plakalı otomobil dönüş yapacağı sırada yabancı uyruklu sürücünün bulunduğu 07 MB 5935 motosikleti görmesiyle durdu. Bu sırada motosiklet duramayarak otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda iki aracın kaza yapmasının ardından takip mesafesini koruyamayan bir başka motosiklette otomobil ve motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan ve ayağından yaralanan yabancı uyruklu motosiklet sürücü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan diğer motosikletin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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