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Taekwondo Hocası Duvarın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde metruk bir binanın molozlarını kaldırırken duvarın altında kalan taekwondo hocası Aydın Demiröz, sağlık müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Demiröz, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Duvarın altında kalarak hayatın kaybeden taekwondo hocası, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan metruk binanın molozlarını kaldırmak için yapılan çalışma esnasında duvarın altında kalarak hayatını kaybeden 2 çocuk babası taekwondo hocası, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Batakköy Mahallesi 10012. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taekwondo hocası Aydın Demiröz evinin bahçesinde bulunan eski metruk binanın molozlarını kaldırmak için kepçe operatörü A.E.'yi bölgeye çağırdı. Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz duvarın altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce duvarın altından çıkarılan ve hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Demiröz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen taekwondo hocası Demiröz'ün cenazesi, Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Batakköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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