Susuz'da saman yüklü kamyonet devrildi. Kazada kamyonette sıkışına sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyü mevkiinde meydana geldi. Kars'tan İncilipınar köyüne seyir halindeki saman yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü kamyonette sıkıştı. Durum jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa taşınan yaralı, Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS