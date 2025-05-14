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Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı

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Survivor All Star 2025'te sular durulmuyor! Yeni bölüm tanıtımında parkurda yaşanan kavga gündeme bomba gibi düştü. İsmail Balaban'ın Batuhan Karacakaya'ya fiziksel müdahalede bulunması üzerine acil durum konseyi toplandı. Konseyde Acun Ilıcalı ile İsmail Balaban arasında gergin dakikalar yaşanırken, Ilıcalı'nın "Bayağı şiddet var orada" sözleri dikkat çekti.

Survivor All Star 2025'te tansiyon bir kez daha tavan yaptı. Yarışmanın yeni bölüm tanıtımı, izleyicilerin adeta nefesini kesti. Parkurda yaşanan olaylar sonrası İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasında fiziksel temasın yaşandığı anlar geceye damga vurdu.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Oyun sırasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle birlikte İsmail Balaban, Batuhan'ın üzerine yürüyerek tişörtünden sert bir şekilde çekti. Görüntülerde Batuhan'ın adeta sürüklendiği anlar yer alırken, araya giren takım arkadaşları ikiliyi güçlükle ayırabildi. Bu ani yükselen gerilim, sadece parkurla sınırlı kalmadı. Yaşananlar sonrası yapım ekibi vakit kaybetmeden acil durum konseyi topladı. Konseyde tansiyon bir kez daha yükseldi. Acun Ilıcalı, yaşanan şiddet içerikli müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgularken, şu ifadeleri kullandı: Bir yarışmacımızın yakasına yapışıp birisini sürüklüyor ise biz de gerekli cevabı vereceğiz şimdi. Bayağı şiddet var orada.

Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı

İsmail Balaban ise konseyde kendini savunarak cezanın haksız olduğunu dile getirdi, Ben bu cezayı hak etmiyorum" Ancak Ilıcalı'nın tepkisi netti: Hak etmediğin cezayı senin açından biz gayet gönlümüz rahat veriyoruz.

DİSKALİFİYE İDDİALARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Konseydeki bu gerilimli dakikaların ardından sosyal medyada "İsmail Balaban diskalifiye mi edilecek?" sorusu gündemin zirvesine oturdu. Yarışmanın sıkı takipçileri ikiye bölünürken, bazı izleyiciler şiddetin kabul edilemez olduğunu savundu, bazıları ise Balaban'a destek verdi.

Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı

Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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