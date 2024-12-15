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Suriyeli Vatandaşlar Türkiye'ye Teşekkür Etti

Suriyeli Vatandaşlar Türkiye'ye Teşekkür Etti
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Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan vatanlarına dönen Suriyeli Muhammed İbrahim, Türkiye'de geçirdiği süre için teşekkür ederken, ailesini özlediğini ve Suriye ile Türkiye'nin kardeş olmasını umduğunu ifade etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriye dönen Muhammed İbrahim, ailesine ve ülkesine döndüğü için Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Suriye'de iç savaşın bitmesiyle, Suriyeli vatandaşlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan vatanlarına geçmeye devam ediyor. Türkiye'de 2 yıl kaldıktan sonra ülkesine dönen Muhammed İbrahim, ülkesi ve ailesinin yanına gittiği için Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

"Türk halkına çok teşekkür ederim"

3 yıldır Türkiye'de olup Halep'e giden Hüseyin Muhammed, "Suriye'de anne, baba, kardeş ve arkadaşlar var. Halep'e gidiyorum. 3 yıldır Türkiye'deyim. Ailemi özledim. Türk halkına çok teşekkür ederim. Türkiye çok güzel. Suriye'de iş yok. Halep'te ev var ama sağlam değil" dedi.

"Türkiye ile Suriye kardeş olacak"

Şam şehrine ailesinin yanına giden Muhammed İbrahim, "Türkiye'de 2 yıl kaldım. Şam'a anne, baba ve kardeşlerimin yanına gideceğim. Sarmada şehrinde evim var. Türkiye'deyken tarlada ve fabrikalarda çalıştım. Suriye'de inşallah iş var. Türkiye'ye teşekkür ederim. Türkiye çok güzel. Türkiye ile Suriye kardeş olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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