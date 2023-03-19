Sultangazi'de kaza yapan sürücü önce olay yerinden kaçtı, sonra geri dönüp kavga çıkardı

İstanbul Sultangazi'de iki aracın karıştığı kaza sonrası ilginç görüntüler oluştu. Kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra geri dönerek kavga çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hızla ara sokaktan çıkan 34 UDM 02 plakalı panelvan araç, o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Adil Yıldızlı yönetimindeki 34 VR 6220 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrasında iki araçta devrilerek yan yatarken, sürücüler yara almadan kurtuldu. İddiaya göre kazaya sebebiyet veren panelvan araç sürücüsü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaklaşık yarım saat sonra yakınları ile birlikte geri dönen sürücü 'Kaçmadım, köşede izliyordum' cevabını verince taraflar arasında kavga çıktı. Tarafları polis ekipleri güçlükle ayırırken, tehditler savuran sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hafif ticari araç sürücüsü Adil Yıldızlı, "Ben sol şeritte makul bir hızla giderken araba bana yandan vurdu ve arabamı perte çıkardı. Beni de öldü zannetti herhalde, kaçtı ve gitti" dedi.

Olay sonrasında bulvar üzerinde trafik akışı yaklaşık 1 saat boyunca sağlanamazken, sürücüler ara sokaklara yönlendirildi. Devrilen araçların çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL