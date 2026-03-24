Spor salonunda fenalaşıp hastanede ölen hemşire 9 ay önce ölen oğlunun yanına defnedildi

47 yaşındaki hemşire Eda Kerim Tekin, Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, 9 ay önce kaybettiği oğlunun yanına defnedildi.

Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 47 yaşındaki hemşire Eda Kerim Tekin, son yolculuğuna uğurlandı. Tekin'in cenazesi 9 ay önce hayatını kaybeden oğlunun yanına toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi'nde görevli hemşire Eda Kerim Tekin spor salonuna geldi. Burada fenalaşan Tekin'i fark edenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi aynı hastanenin morgundan alınarak Kozlu ilçesinde bulunan Aziziye Camisi'ne getirilen Tekin için cenaze töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi'nde 21 yıl boyunca hemşire olarak görev yapan Tekin için ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Tekin'in cenazesi Aşağıçayır köyü mezarlığında Serebral Palsi hastalığı nedeniyle tedavi gören ve 9 ay önce 19 yaşında hayatını kaybeden oğlu Boran Tekin'in yanına defnedildi. - ZONGULDAK

