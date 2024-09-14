Halı sahada 33 bin lira hesap ödediler

Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ve arkadaşlarının gittiği halı sahada hesap 33 bin 850 TL geldi. Söz konusu görüntüler gündem oldu. Hesabın açıklanmasıyla birlikte ortamın gerildiği gözlendi.

33 BİN LİRA HESAP ÖDEDİLER

Sonrasında halı sahanın sahibi ise hesabın neden geldiğini açıkladı. Maç yapan grubun yedikleri ve içtikleri dikkat çekti. Saha sahibi grubun 3 tepsi baklava, 58 adet tost, 13 köfte, 62 adet soğuk içecek, 14 adet soda, 98 adet çay, 136 su yiyip içtiği belirtildi. İşletme, siparişlerin kayıt altında olduğunu belirterek durumu ispat edebileceğini söyledi.

İşte 33 bin lira tutan o liste;