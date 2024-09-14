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Halı sahada 33 bin lira hesap ödediler

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Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ve arkadaşları, gittikleri halı sahada 33 bin 850 TL'lik hesapla karşılaştı. İbrahim Tilaver, bu duruma tepki göstererek, 'Bir halı saha 33 bin olur mu ya' dedi. Halı sahanın sahibi ise yaptığı paylaşımda, bu hesabın neden geldiğini açıkladı ve yedikleri içtikleri listesini paylaştı.

Sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ve arkadaşlarının gittiği halı sahada hesap 33 bin 850 TL geldi. Söz konusu görüntüler gündem oldu. Hesabın açıklanmasıyla birlikte ortamın gerildiği gözlendi.

33 BİN LİRA HESAP ÖDEDİLER

Sonrasında halı sahanın sahibi ise hesabın neden geldiğini açıkladı. Maç yapan grubun yedikleri ve içtikleri dikkat çekti. Saha sahibi grubun 3 tepsi baklava, 58 adet tost, 13 köfte, 62 adet soğuk içecek, 14 adet soda, 98 adet çay, 136 su yiyip içtiği belirtildi. İşletme, siparişlerin kayıt altında olduğunu belirterek durumu ispat edebileceğini söyledi.

İşte 33 bin lira tutan o liste;

  • 18 kg baklava
  • 58 adet tost
  • 13 köfte
  • 62 adet soğuk içecek
  • 14 adet soda
  • 98 adet çay
  • 136 su
  • 36 adet tadelle
  • 5 adet büsküvi
  • 3 adet satılık şhort
  • 5 adet kiralık ayakkabı
Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (23)

Murat Şimşek:

adan haklı yerken oynarken iyi hesbaa gelince isyan edin yok öyle dünya

226
2
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man over:

Maç yapmaya gitmemişler piknik yapmaya gitmişler.O kadar şeyi yiyip,içmek zaten 1 saat sürer :)

188
2
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Muhammed Bozkurt:

Yiyip içtikleri doğruysa hesap az bile.

138
0
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Selahattin Gurbuz:

Az bile söylemiş

134
2
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Emrah Kurt:

18 kg baklavayı kaç kişi yediniz. oraya 500 kişi mi gittiniz

94
1
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ekrem celebi :

az bıle hesap cıkmış

85
1
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Hakan:

az bile odemisler.ye ic sonra pahalli. barda odemissin

63
0
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MM İİ:

az bile baklava kilosu bın tl olsa 18 bin , tost tanesi 250 tl olsa 14 bin zaten gerisine gerek yok hesap doğru

55
3
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Şaban Özkan:

Bence hesap makul, halı sahata futbol oynamaya giden arkadaşlar makul değil..

39
0
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Ütopik Yorumcu:

adam haklı kardesim a bile gelmis

24
1
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