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Son dakika haberleri! Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor

Son dakika haberleri! Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ve 40 kök kenevir ele geçirildi.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ve 40 kök kenevir ele geçirildi. Arifiye ilçesinde yapılan yol kontrolünde ise bir araç içerisinde 3 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Jandarma ekipleri, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde H.Ç. ve S.B. isimli şahıslara ait ev ve bahçelere uyuşturucu operasyonu düzenledi. İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik köpek unsuru ekiplerince gerçekleştirilen aramalar neticesinde 1 kilogram kubar esrar ile 40 kök kenevir ele geçirildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi Göletler bölgesinde yapılan yol kontrolünde ise O.B. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalar neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya Hendek 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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