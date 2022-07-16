Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. - Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B. isimli şahsın yönetimindeki 06 AV 2787 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü E.B., Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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