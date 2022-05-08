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Son dakika haberi! Yıkım kararı verilen hobi bahçelerindeki yapılar için beklenen karar çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Yıkım kararı verilen hobi bahçelerindeki yapılar için beklenen karar çıktı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi yetkililerince 60 prefabrik evin bulunduğu hobi bahçesi için alınan yıkım kararıyla ilgili protestoların ardından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi yetkililerince 60 prefabrik evin bulunduğu hobi bahçesi için alınan yıkım kararıyla ilgili protestoların ardından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Botanikkent Hobi Bahçeleri için birkaç gün önce Odunpazarı Belediyesi tarafından yıkım kararı alındı. Yaklaşık 30 dönümden oluşan ve 66 hissedarı olan hobi bahçesinde bulunan 60 adet prefabrik evin yıkım kararı üzerine bölge sakinleri bir araya gelerek kararı protesto etti. Hobi bahçesi sakinleri tarafından yapılan başvuruların ardından Eskişehir 2. İdare Mahkemesi konuyla ilgili kararını açıkladı. Yarın yıkımı yapılacak olan yapılar için 30 günlük yürütmeyi durdurma kararı çıktı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Belediyesi, Prefabrik, Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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