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Son dakika haberi | Yangında ağır yaralanan galerici hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Yangında ağır yaralanan galerici hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesinde çıkan yangında ağır yaralanan galerici Hamit Çevik, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesinde çıkan yangında ağır yaralanan galerici Hamit Çevik, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

6 Temmuz'da Kızıltepe- Nusaybin yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde tır almak isteyen iki kişi park halindeki tırı çalıştıracağı sırada aniden yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yükselen alevler bir tır ve bir kamyona sıçradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında Hamit Çevik ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Vücutlarında 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunan yaralılar Mardin'deki ilk mücadelelerin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hamit Çevik, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Nusaybin Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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