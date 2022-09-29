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Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. idaresindeki 06 JS 037 plakalı hafif ticari araç ile Ömer G. yönetimindeki 55 RN 066 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, Zeynep Demirtaş, Gizem Demirtaş, Ayşe Demirtaş ve Mustafa Demirtaş yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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