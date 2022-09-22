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Son dakika haberi! Arnavutköy'de iş yeri hırsızlığı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... Arnavutköy'de iş yeri hırsızlığı kamerada İş yerinden 3 adet cep telefonu ve 4 bin lira para çalan şüpheli yakalandı Arnavutköy'de 2 şüpheli şahıs bir iş yerinden 3 adet cep telefonu ve 4 bin lira para çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de iş yeri hırsızlığı kamerada

İş yerinden 3 adet cep telefonu ve 4 bin lira para çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 2 şüpheli şahıs bir iş yerinden 3 adet cep telefonu ve 4 bin lira para çalarak kayıplara karıştı. İş yerine girmek için kepenkleri zorlayan 2 şahsın o anları kameraya yansıdı.

Olay, 10 Eylül tarihinde Arnavutköy'ün İslambey Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs bir iş yerine gelerek kepenkleri zorla kaldırmaya çalıştı. Şüphelilerden biri kepengi kırarak içeri girerken, diğeri kapıda gözcülük yaptı. Hırsızlar iş yerinden 3 adet cep telefonu ve 4 bin lira para çalarak kayıplara karıştı. harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerden birinin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüphelilerden biri olan V.Ç. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli V.Ç. hakkında yapılan incelemede, farklı hırsızlık suçundan 5 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan V.Ç. "İşyerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Arnavutköy 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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