Son dakika haber... Uyuşturucu tacirlerine jandarma engeli: 5 gözaltı
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Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da jandarma ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 buçuk kilo kubar esrar, 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Sakarya'da jandarma ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 buçuk kilo kubar esrar, 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Akyazı, Kaynarca ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 3 buçuk kilogram kubar esrar, 150 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin A.M., A.Ç., N.K. ile oğlu K.K., ve Ö.T. gözaltına alındı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa