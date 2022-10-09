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Son dakika haber... Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Taşlıyazı Mahallesi'nde sondaj dinamosuna elektrik hattı çekmek isteyen ve elektrik ustası olduğu belirtilen Ertan Emiroğlu (29), elektrik direğine çıktı. Direğe tırmanan Ertan Emiroğlu burada elektrik akımına kapıldı. Akım sonucu dengesini kaybederek direkten düşen Ertan Emiroğlu, olay yerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ertan Emiroğlu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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