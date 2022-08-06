Son dakika haber | 6'ıncı kattan düşen adam hayatını kaybetti Son dakika haber: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6'ıncı kattan düşerek beton zemine çakılan adam, hayatını kaybetti. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6'ıncı kattan düşerek beton zemine çakılan adam, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Ekrem Taşçı (45), balkondan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Taşçı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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