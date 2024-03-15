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Söğüt'te ölü bulunan köpekler tepkiye yol açtı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu üzerinde ölü bulunan köpekler tepkiye yol açarken, belediye konunun takip edildiğini açıkladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu üzerinde ölü bulunan köpekler tepkiye yol açarken, belediye konunun takip edildiğini açıkladı.

Söğüt'te çevre yolu üzerinde vatandaşlar tarafından ölü bulunan köpekler tepkiye yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Haydi Polis ekipleri, gerekli incelemeleri sağlayarak, konunun yakından takipçisi olacaklarını belirtti.

Söğüt Belediyesi ise gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Seçim öncesi bu acımasızlığı yaparak bir takım oyunlar peşinde olanların en kısa sürede gerekli cezayı alması için var gücümüzle çalışacak ve konunun takipçisi olacağız" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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