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Siverek'te sele kapılan araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırınca sel meydana geldi. Taşlı köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine araçta bulunan ve küçük çocuklarında içinde 5 kişi kurtarılırken, araç sele kapılarak kayboldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Siverek'te sele kapılan araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırınca sel meydana geldi. Taşlı köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine araçta bulunan ve küçük çocuklarında içinde 5 kişi kurtarılırken, araç sele kapılarak kayboldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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