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Siverek'te kurt sürüsü böyle görüntülendi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi. Siverek'te kurt sürüleri ara ara koyun sürülerine saldırarak, birçok hayvanı telef ediyor.

Siverek'te kurt sürüsü böyle görüntülendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaydedilen görüntülerde taşlık mera alanında ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 4 kurt gündüz vakti, yerleşim alanına yakın yerden dağlık alana doğru koştukları görüntülendi.

Siverek'te kurt sürüleri ara ara koyun sürülerine saldırarak, birçok hayvanı telef ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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