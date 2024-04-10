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Siverek'te bayramın ilk gününde bilanço ağır oldu: 1 ölü 11 yaralı

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Siverek'te bayramın ilk gününde bilanço ağır oldu: 1 ölü 11 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nınSiverek İlçesinde meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre ilk kaza öğle saatlerinde ilçeye Bağlı Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. C.A. idaresinde ki plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte, araçta yolcu olan 3 kişi yaralandı.

İkinci Kaza: Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddiaya göre, yolda tekerleği patlayan ve park halinde bulunan aracı sollamaya çalışan bir araca, arkadan gelen başka bir araç çarptı bu kazada da 7 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atan araçtan kurtulamadı!

Bayramın ilk gününde meydana gelen 3. kaza akşam saatlerinde Siverek- Karpuzcu Mahallesi yolunda meydana geldi. Emir Lütfü Korkmaz idaresinde ki 68 ACG 150 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sarampole devrilerek, takla attı. Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesi sonrası hayatını kaybeden Korkmaz'ın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Her 3 kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Siverek trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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