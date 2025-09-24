Sivas'ta Uçuruma Yuvalanan Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazadan 6 saat sonra aracın uçurumdan yuvarlanmış halde bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mezrası yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine varan ekipler yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın içerisinde 2 cesetle karşılaştı. Çevrede yapılan aramada takla atan araçtan fırlayan ikinin cenazesine daha ulaşıldı. AFAD ekipleri uçurumdaki cenazelerin çıkartılması için çalışma başlattı. Aracın düştüğü uçurum dik olduğu için, AFAD ekipleri cenazeleri çıkartabilmek için dağcılık ekipmanları ile olay yerine indi. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Taşkın kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kazada ölenlerin isimlerinin Mehmet İncir, Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Arslan olduğu belirlendi

6 saat sonra bulundular

Kazanın, saat 14.00 sularında meydana geldiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İncir (70), 07 SAL 33 plakalı aracıyla öğle Doğanşar Devlet Hastanesi'nden ayrılıp Karacakaya mezrasına hareket etti. Saat 14.00 gibi evlerine varması gereken İncir ve araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Arslan evlerine varmayınca yakınları, çevrede arama yaptı. Güzergahta yapılan aramada saat 19.50 sularında aracın uçurumdan yuvarlandığı anlaşılarak yardım istendiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS