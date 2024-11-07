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Sivas'ta Trafik Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trafik Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Tolga Çiftçi, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu Uğur Çiftçi'nin kuzeni olan Tolga'nın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Tolga Çiftçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin Sivasspor'un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Tolga Çiftçi'ye otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 20 yaşındaki genç, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çiftçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yaşındaki Tolga Çiftçi'nin Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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