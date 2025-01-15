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Sivas'ta Sahte Forma Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Sivas'ta Sahte Forma Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi
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Sivas'ın Suşehri İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ünlü bir markaya ait sahte forma ve şortlar ele geçirildi. Yapılan kontrollerde toplam 5 bin 552 forma ve 252 şort bulunurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından kargo araçlarına yapılan kontroller sırasında, ünlü bir markaya ait olarak üretilen ve piyasaya sürülmek üzere kargolanan binlerce imitasyon forma ve şort ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Suşehri İl Jandarma Komutanlığı tarafından "6769 Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet suçlarına" yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda kargo araçlarına yönelik yapılan kontrollerde, ünlü bir markaya ait sahte olarak üretilmiş ve piyasaya sürülmek üzere 5 bin 552 adet forma ve 252 adet şort ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele başta olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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