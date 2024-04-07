Sivas'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu otogar üst kavşakta meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 TN 192 plakalı Ford marka otomobil aynı yönde seyreden R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü S.T. ile Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS