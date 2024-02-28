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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücüler yaralanırken hafif ticari araç ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yıldırım Mahallesi Şehit Muhsin Canpolat kavağında meydana geldi. F.Y. (45) yönetimindeki 58 HH 236 plakalı otomobil, R.K. (23) idaresindeki 58 ADT 585 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken hafif ticari araç ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şarkışla Sivas Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

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