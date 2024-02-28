Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yıldırım Mahallesi Şehit Muhsin Canpolat kavağında meydana geldi. F.Y. (45) yönetimindeki 58 HH 236 plakalı otomobil, R.K. (23) idaresindeki 58 ADT 585 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken hafif ticari araç ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS