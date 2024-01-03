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Sivas'ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza

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Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, asgari ücret artışı sonrası etiket değiştiren zincir marketlere yönelik denetimlerde usulsüzlük tespit edilen marketlere cezai işlem uyguladı.

Sivas'ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza

SİVAS - Sivas Belediyesi zabıta ekipleri asgari ücret artışı sonrası etiket değiştiren zincir marketlere yönelik denetimlerinde usulsüzlük tespit edilen marketlere cezai işlem uyguladı.

Sivas'ta faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek not alan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Denetimler kapsamında ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan marketlere tutanak tutularak cezai işlem yapıldı.

Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve olası mağduriyetlerinin engellenmesine yönelik Zabıta ekiplerinin denetimlerine devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Belediyesi Asgari Ücret Zabıta Sivas 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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