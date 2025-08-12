Sivas İdare Mahkemesi'nden Promosyon Sözleşmesine İptal

Üniversite İdari Personel Sendikası'ndan (Üni-Per-Sen) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde promosyon sözleşmesi davasında önemli kazanım elde etti. Sivas İdare Mahkemesi hukuka aykırı promosyon protokolünü iptal etti.

Üni-Per-Sen, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yönetiminin banka promosyonu protokolünü mevzuata aykırı şekilde uzatılmasına karşı açtığı davayı kazandı. 16 Nisan 2021 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Yapı Kredi Bankası arasında 15 Haziran 2021 - 14 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan 5 yıllık "Maaş Ödemeleri ve Promosyon Protokolü" imzalanmıştı. Ancak 23 Eylül 2022'de yapılan revize protokol ile bu süre 14 Ekim 2026'ya kadar uzatıldı. Böylece sözleşme süresi, "2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde" belirtilen "en fazla 5 yıl" sınırını aşmış oldu.

Üni-Per-Sen, 12 Haziran 2024'te yaptığı başvuruda bu aykırılığı gündeme getirmesi üzerine üniversite yönetimi ise 13 Temmuz 2024 tarihli yazı ile talebi reddetmişti. Bunun üzerine sendikamız, üyelerimizin haklarını korumak amacıyla konuyu yargıya taşımıştı.

Mahkemenin gerekçesi net

Sivas İdare Mahkemesi, söz konusu revize protokolün yeni bir sözleşme değil, mevcut sözleşmede promosyon tutarının artırıldığı bir güncelleme niteliğinde olduğunu ancak sürenin de 4 ay uzatıldığını belirledi. Bu uzatma, yasal 5 yıllık süre sınırını aştığı için hukuka aykırı bulundu. Kararda ayrıca, promosyon protokollerinde süre sınırına riayet edilmesinin zorunlu olduğu, aksi durumda yapılan işlemlerin mevzuata aykırı hale geleceği vurgulandı.

Emsal niteliğinde bir karar

Mahkeme, 23 Eylül 2022 tarihli revize protokolün hukuka aykırı olduğunu tespit ederek iptaline hükmetti. Bu karar, sadece promosyon anlaşmaları için değil, tüm kamu kurumlarında yapılan benzer sözleşmelerin yasal çerçevede yürütülmesi açısından da emsal teşkil ediyor. Promosyon anlaşmalarının şeffaf, katılımcı ve mevzuata uygun şekilde yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Üni-Per-Sen, bu davadan elde edilen sonucun yalnızca maddi bir kazanım olmadığını; aynı zamanda kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve çalışan haklarının korunması açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek yaptığı yazılı açıklamada şu soruları gündeme getirdi:

"Bu aşamada kamuoyunun ve üniversite çalışanlarının aklındaki sorular nettir: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin eski yöneticileri, hukuka aykırı bu kararın sorumluluğunu üstlenecek ve hesap verecek midir? İptal kararının gereğini yerine getirecek işlemleri hangi makam tesis edecektir? Yeni Rektör ve yönetimi, bu karar doğrultusunda şeffaf, hızlı ve çalışan lehine bir süreç mi işletecektir?"

Sendika tarafından yapılan açıklamada ayrıca, sürecin takipçisi olacağı aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu soruların cevabını almak ve kararın eksiksiz uygulanmasını sağlamak için sürecin her adımını takip edeceğiz. Üyelerimizin maddi kayıplarının giderilmesi, sorumluların hesap vermesi ve benzer hak ihlallerinin tekrar yaşanmaması için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Emeğe ve alın terine kasteden her girişim, er ya da geç yargı önünde hesap verir." - ANKARA