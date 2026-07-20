Şırnak'ta 1 milyon 950 bin liralık kaçak ürün ve uyuşturucu ele geçirildi: 6 tutuklama

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13-19 Temmuz tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 12,04 gram eroin maddesi, 16 kilo 439,29 gram metamfetamin maddesi, bin adet tıbbi ampul içerisinde toplamda 1 litre morfin hidroklorür, 38 bin adet kaçak sigara, 6 bin 790 adet tıbbi ilaç bin 500 adet puro, 778 adet emtia, 227 adet elektronik sigara 80 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 950 bin Türk lirası olduğu öğrenilirken, 46 şüphe gözaltına alındı. Gözaltına alınan 40 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından haklarında yasal işlem yapıldı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı