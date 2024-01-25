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Sinop'ta bir apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü

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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 20.30 sıralarında Boyabat Kumluk Mahallesi Orman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 5. katında bulunan dairede yangın çıktı. Alevler metrelerce yükseldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Boyabat İtfaiye Sinop Olay İtfaiye Güvenlik Belediye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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