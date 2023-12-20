Simav'da Dur İhtarına Uymayan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kapan marifetiyle durdurulan araçtan attıkları gözlük kılıfının içinden uyuşturucu madde çıkan 3 kişi tutuklandı.

Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Tavşanlı ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle takibe alınan araç Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçe girişinde kapan atmak suretiyle yakalanmış, araçtan şüphelilerce dışarı atılan güneş gözlüğü kılıfı içerisinde yapılan aramalarda,11 gram eroin, 1.20 gram afyon sakızı,11.50 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza ve 1.1 gram esrar ele geçirilmişti.

Araçta bulunan Y.S.G.(39), S.D. (35) ve M.Z. (44) isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Mahkemece tutuklandı.

Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde Harmancık ilçesinde şüphelilere ait olduğu belirlenen başka bir aracın yeri tespit edildi. Bursa Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aynı olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs daha yakalanarak Simav ilçesine götürülmik üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA