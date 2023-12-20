Üye Girişi
Haberler

Simav'da Dur İhtarına Uymayan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'nın Simav ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan gözlük kılıfının içinden uyuşturucu madde çıktı. 3 kişi tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kapan marifetiyle durdurulan araçtan attıkları gözlük kılıfının içinden uyuşturucu madde çıkan 3 kişi tutuklandı.

Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Tavşanlı ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle takibe alınan araç Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçe girişinde kapan atmak suretiyle yakalanmış, araçtan şüphelilerce dışarı atılan güneş gözlüğü kılıfı içerisinde yapılan aramalarda,11 gram eroin, 1.20 gram afyon sakızı,11.50 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza ve 1.1 gram esrar ele geçirilmişti.

Araçta bulunan Y.S.G.(39), S.D. (35) ve M.Z. (44) isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Mahkemece tutuklandı.

Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde Harmancık ilçesinde şüphelilere ait olduğu belirlenen başka bir aracın yeri tespit edildi. Bursa Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aynı olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs daha yakalanarak Simav ilçesine götürülmik üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Simav Tutuklama Uyuşturucu Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title