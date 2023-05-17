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Silopi'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Silopi'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında devam eden kan davasında bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında devam eden kan davasında bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Silopi ilçesinde iki aile arasında devam eden kan davası olayında S.G., Sanat Sokağı'nda karşılaştığı H.Ö.'ye silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra Silopi Devlet Hastanesine sevk etti. Ağır yaralanan H.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Cinayeti zanlısı S.G., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şırnak 3. Sayfa Haberler

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