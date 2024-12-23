Silopi'de Elektrik Trafo Patladı

Silopi'de Dicle Elektrik'e ait trafo bomba gibi patladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik telleri birbirine çarptı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait elektrik trafosu, bomba gibi patladı.

Silopi ilçesi Nuh Mahallesi'nde elektrik telleri, rüzgar nedeni ile birbirine çarptı. Elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu gece gündüze dönerken, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait elektrik trafosu da bomba gibi patladı. Olay nedeni ile bazı evlerin elektrikleri kesildi.