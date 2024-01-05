Siirt'te yol kontrollerinde uyuşturucu ele geçirildi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde farklı araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu. 156 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 14 adet extasy ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde icra edilen yol kontrollerinde farklı araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kurtalan ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde, 3 araçta yapılan kontrollerde 156 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 14 adet extasy, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT