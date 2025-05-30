Siirt'te Yangın: 60 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Siirt'te Yangın: 60 Dönüm Arazi Zarar Gördü
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Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Gökdoğan köyü mevkisinde çıkan yangın, ekili buğday alanlarına zarar verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü mevkisinde çıkan yangın, ekili alanlara zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 60 dönümlük araziyi etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yangının çıktığı alanda buğday ekili tarlaların bulunduğu öğrenilirken, çiftçiler maddi zarara uğradı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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